Каждый может оформить документы через портал Госуслуг

«Среди предприятий и организаций популярность предоставления отчетов формы 4 ФСС и сегодня этот показатель достигает 80%, то есть в электронном виде предоставляют предприятия и организации, а по некоторым районам даже 95-97% достигают», - комментирует зам. управляющего ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РБ Риф Шамсудтинов.

«Мы, конечно, рекомендуем всем: и предприятиям, и гражданам переходить на электронное получение услуг, это экономит их время и документооборот, позволяет более оперативно и грамотно составить заявление, оформить документы», - рассказывает зам. управляющего ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РБ Риф Шамсудтинов.

27 октября

Региональное отделение Фонда социального страхования России давно находится на страже интересов горожан и старается идти в ногу со временем. Те, кто по каким-либо причинам не может или не успевает приехать лично, имеют возможность оформить документы и заявки через портал Госуслуг. Это и быстро и удобно, ведь затрачивается гораздо меньше времени, а результат тот же.В зале для посетителей в Фонде социального страхования, который находится по адресу улица Сочинская, 15 всегда много людей. Сюда приходят с разными задачами. Застраховаться на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Также здесь работают над социальными программами. В последнее время особую популярность обрел вариант оформления документов через портал Госуслуг.Через Интернет, не выходя из дома, в случае травмы или инвалидности, или из офиса, когда попросту нет времени на разъезды Госуслуги придут на помощь как гражданину, так и юридическому лицу и даже целому ведомству.Отдельно надо сказать, что в Фонде социального страхования все продумано и сделано для маломобильных граждан - и лифт, и пандусы, и лестница. Но даже таким комфортным условиям порой лучше предпочесть онлайн вариант оформления документов через портал Госуслуг.Портал Государственных услуг Российской Федерации найти в интернете очень просто - наберите в строке поиска «Госуслуги.ру» и весь спектр услуг выйдет на титульной странице сайта. Ознакомьтесь, зарегистрируйтесь и пользуйтесь с удовольствием.