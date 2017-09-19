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Кефир из ближайшего будущего приобрел в одном из уфимских магазинов наш телезритель

Кефир из ближайшего будущего приобрел в одном из уфимских магазинов наш телезритель

Если сегодня на календаре 20 сентября, то кефир произведен 23. Уфимский производитель молочного продукта пока не готов прокомментировать как так вышло. И все же к вечернему выпуску новостей мы надеемся получить ответ, как на прилавок попала партия кефира из будущего.

 

Уфимец приобрел кефир местного производителя в одном из столичных супермаркетов. Как видно на кадрах дата изготовления на упаковке указана 23 сентября, хотя сегодня лишь 20 число. Как так получилось? О кисломолочном продукте из будущего мы попытались узнать непосредственно у производителя. Прокомментировать ситуацию нам пообещали в ближайшее время.

Автор: Тимур Давлетов
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