Кефир из ближайшего будущего приобрел в одном из уфимских магазинов наш телезритель

Если сегодня на календаре 20 сентября, то кефир произведен 23. Уфимский производитель молочного продукта пока не готов прокомментировать как так вышло. И все же к вечернему выпуску новостей мы надеемся получить ответ, как на прилавок попала партия кефира из будущего.

20 сентября

Уфимец приобрел кефир местного производителя в одном из столичных супермаркетов. Как видно на кадрах дата изготовления на упаковке указана 23 сентября, хотя сегодня лишь 20 число. Как так получилось? О кисломолочном продукте из будущего мы попытались узнать непосредственно у производителя. Прокомментировать ситуацию нам пообещали в ближайшее время.