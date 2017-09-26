Хирурги бесплатно помогают детям с дефектами губы и нёба

В Уфу приехали врачи, чтобы провести благотворительную акцию "Операция Улыбка".

«Для меня важно помочь, именно в России, потому что я учился здесь и мне помогли. Так что я сейчас хочу вернуть то, что вы мне дали когда-то. Так что это важно для меня», - говорит пластический хирург Эдгар Тиран.

«Я помню, как было страшно. Я помню, как было страшно маме, потому что никто не говорит, когда закончится операция, когда она начнется. Оно и понятно. Хирурги приехали для того, чтобы оперировать. И не могут всем отвечать. Я - тот переходной элемент, который связывает операционную и родителей», - комментирует психолог Ольга Михайлова.

«Медицина такая вещь, что никогда нельзя сказать, что ты все знаешь, все умеешь. Учиться нужно всю жизнь. Все меняется. И вообще все настолько сложно, что учиться этому нужно всю жизнь. А "Улыбка" как раз дает такую возможность», - рассказывает зав. отделением челюстно-лицевой хирургии РДКБ Наиль Давлетшин.

«Синим мы обозначаем, для своего удобства, это пациенты с первичными расщелинами губы, то есть, которых раньше не оперировали. Зеленый - это пациенты с расщелинами неба. А желтые - это вторичные операции, то есть реконструкция, коррекция носа», - говорит директор благотворительной организации «Операция улыбка» Ольга Кудаманова.

26 сентября

Без преувеличения, лучшие хирурги России и мира с ювелирной точностью исправляют врожденные дефекты у башкирских ребят. Это врачи-волонтеры. Они берут отпуск и отпрашиваются с работы, для того, чтобы взять в руки скальпель в больницах других городов и стран. Эдгар Теран - панамский пластический хирург - предпочитает дарить шанс на улыбку именно российским пациентам.А это Ольга Михайлова, волонтер-психолог. У нее был диагноз двойная расщелина губы. До 14 лет девушка перенесла несколько операций. И она точно знает, как тяжело, особенно подросткам, научиться принимать себя такими, особенными. И насколько непросто переступить порог операционной. Именно поэтому Ольга уже пять лет поддерживает других перед хирургическим вмешательством.Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии детской республиканской больницы Наиль Давлетшин тоже в числе добрых волшебников. За четыре года сотрудничества с благотворительной организацией он провел операции в Таганроге, Иркутске, Улан-Удэ. Для него это прежде всего обмен опытом.По статистике, в Башкортостане ежегодно рождается около двухсот детей с врожденными дефектами лица. У всех есть шанс получить хирургическую помощь бесплатно. Акция "Операция улыбка" помогает ускорить этот процесс.Ежегодно в отделении челюстно-лицевой хирурги ДРБ проводят более 120 операций пациентам с расщелиной губы и неба. Очереди как таковой на проведение такой процедуры нет. Проведение международной акции позволяет разгрузить уфимских хирургов и коллективно сделать операции на самые трудные случаи.В этом году в Уфе врачи-волонтеры за пять дней планируют прооперировать 43 пациента. Часть из них лягут на операционный стол повторно.После операции, ребятам предстоит длительная реабилитация под наблюдением башкирских врачей. Другие хирурги отмечают, что в республиканской больнице работают профессионалы с большой буквы. А значит, дети обязательно озарят своей улыбкой этот мир.