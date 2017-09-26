Хирурги бесплатно помогают детям с дефектами губы и нёба

В Уфу приехали врачи, чтобы провести благотворительную акцию "Операция Улыбка".Без преувеличения, лучшие хирурги России и мира с ювелирной точностью исправляют врожденные дефекты у башкирских ребят. Это врачи-волонтеры. Они берут отпуск и отпрашиваются с работы, для того, чтобы взять в руки скальпель в больницах других городов и стран. Эдгар Теран - панамский пластический хирург - предпочитает дарить шанс на улыбку именно российским пациентам.
«Для меня важно помочь, именно в России, потому что я учился здесь и мне помогли. Так что я сейчас хочу вернуть то, что вы мне дали когда-то. Так что это важно для меня», - говорит пластический хирург Эдгар Тиран.
«Я помню, как было страшно. Я помню, как было страшно маме, потому что никто не говорит, когда закончится операция, когда она начнется. Оно и понятно. Хирурги приехали для того, чтобы оперировать. И не могут всем отвечать. Я - тот переходной элемент, который связывает операционную и родителей», - комментирует психолог Ольга Михайлова.
«Медицина такая вещь, что никогда нельзя сказать, что ты все знаешь, все умеешь. Учиться нужно всю жизнь. Все меняется. И вообще все настолько сложно, что учиться этому нужно всю жизнь. А "Улыбка" как раз дает такую возможность», - рассказывает зав. отделением челюстно-лицевой хирургии РДКБ Наиль Давлетшин.
«Синим мы обозначаем, для своего удобства, это пациенты с первичными расщелинами губы, то есть, которых раньше не оперировали. Зеленый - это пациенты с расщелинами неба. А желтые - это вторичные операции, то есть реконструкция, коррекция носа», - говорит директор благотворительной организации «Операция улыбка» Ольга Кудаманова.