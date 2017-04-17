Христиане всего мира встретили Пасху

В этом году у православных, протестантов и католиков праздник пришелся на один день, что бывает не каждый год из-за разницы календарей.

17 апреля

В полночь с субботы на воскресенье в российских церквях начались богослужения в честь Воскресения Иисуса Христа. А перед этим, в Великую Субботу, прихожане весь день несли в храмы на освящение куличи и яйца - главные символы Пасхи. В уфимском соборе Рождества Богородицы, несмотря на дождливую погоду, с самого утра многолюдно. Настроение у всех праздничное, многие приходили семьями, с детьми.