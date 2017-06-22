Художественный форум "Art Ufa" снова радует жителей столицы

"Скрапбукинг" и "Твистинг" - совсем недавно сами эти слова были для большинства населения в новинку. Сейчас дети дошкольного и младшего школьного возраста не только разбираются в них, но и самостоятельно изготавливают открытки и фигурки из воздушных шаров. Такую возможность предоставила им выставка "Арт-Уфа".

Огромное творческое пространство представляет работы художников из России и зарубежья. Здесь же проводятся лекции и мастер-классы на различные темы для людей любых возрастов. В этот день в роли творцов себя попробовали дети.



В качестве преподавателей здесь выступают тоже дети - это ученики школы "Солнечный круг". Они обучают юных посетителей новым техникам и следят за процессом.



Ребята настолько увлечены процессом, не отвлекаются даже на съемку и комментарии. Одних приводят родители, другие - узнают о мастер-классах от друзей.



Мастер-классы будут проводиться каждую неделю до 28 июля включительно. Любой желающий от мала до велика может посетить их и научиться чему-то новому.







Татьяна Машенцева

22 июня