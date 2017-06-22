Акция «Одноклассники»
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Художественный форум "Art Ufa" снова радует жителей столицы

Художественный форум "Art Ufa" снова радует жителей столицы

"Скрапбукинг" и "Твистинг" - совсем недавно сами эти слова были для большинства населения в новинку. Сейчас дети дошкольного и младшего школьного возраста не только разбираются в них, но и самостоятельно изготавливают открытки и фигурки из воздушных шаров. Такую возможность предоставила им выставка "Арт-Уфа".

 

Огромное творческое пространство представляет работы художников из России и зарубежья. Здесь же проводятся лекции и мастер-классы на различные темы для людей любых возрастов. В этот день в роли творцов себя попробовали дети.

В качестве преподавателей здесь выступают тоже дети - это ученики школы "Солнечный круг". Они обучают юных посетителей новым техникам и следят за процессом.

Ребята настолько увлечены процессом, не отвлекаются даже на съемку и комментарии. Одних приводят родители, другие - узнают о мастер-классах от друзей.

Мастер-классы будут проводиться каждую неделю до 28 июля включительно. Любой желающий от мала до велика может посетить их и научиться чему-то новому.


Татьяна Машенцева

 



предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости