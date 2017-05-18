Кирпич не помеха движению

На наш месенджер пришло сообщение от возмущенных уфимцев. Дело в том, что на улице Новоженова было перекрыто движение транспорта, из-за проводимых ремонтных работ. Однако, по словам очевидцев, автолюбители нашли выход из ситуации.

Как видно, водителей не смущает знак "Движение запрещено", и они объезжают препятствие по тротуару. Пешеходы задаются вопросом, где теперь ходить, чтобы не попасть под колеса автомобилей. За разъяснением мы обратились в ГИБДД, там нам сообщили, что на место выехала группа, чтобы разобраться в ситуации. Мы будем следить за развитием событий.

19 мая