Клубы черного дыма напугали жителей Уфы

Пожар произошел на проспекте Октября возле дома №144.



Видео с места пожара опубликованы в группе БашДТП "В контакте", так же очевидцы присылали видеозаписи на наш мессенджер. По словам свидетелей столб дыма был заметен даже из Сипайлово и Черниковки. Пожар произошел на территории предприятия "Транснефть-Диаскан", огонь охватил гору строительного мусора и металлическое строение. Об этом нам сообщили в пресс-службе 22 отряда Федеральной пожарной службы по Республике Башкортостан.





«Сегодня, 2 мая в 9 часов 9 минут утра на пульт диспетчера пожарной связи, поступило сообщение о возгорании по проспекту Октября, 144/3. По прибытию подразделения пожарно-спасательного отряда происходило горение строительного мусора. В результате возгорания огнем частично повреждено неэксплуатируемое металлическое строение. Всего прибыло 5 единиц техники и 12 человек личного состава. На месте сил и средств достаточно. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», - сообщила сотрудник пресс-службы ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ» Елена Артемова.

2 мая