Комиссия госкомитета по жилищному и строительному надзору взяла пробы асфальта на участке трассы Уфа-Чишмы

Подобные проверки проводятся на всех объектах, где работает "Башкиравтодор".

«Так как мы очень тяжело вытаскивали, сцепление очень качественное, очень хорошее. Уплотнение тоже достигнуто, потому что мы видим, что никаких вкраплений там нет. Все в пределах нормы», - комментирует заместитель начальника отдела специализированного надзора госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Владимир Бучковский.

«Неделю назад у нас была комиссия с управления дорожного хозяйства, с Уфа-Самара-Челябинск, также Башкиравтодор и город. Мы на самом деле к проверкам привыкли и относимся к этому нормально», - говорит главный инженер Чишминского ДРСУ филиала АО "БАШКИРАВТОДОР" Юнир Карачурин.

«Естественно, замечания будут. В настоящее время мы сейчас проводим обобщение результатов проверки, 28 числа закончим проверку и в течении трех дней будет выдан акт АО «Башкиравтодор». Если будут замечания, то будет выдано предписание», - рассказывает начальник отдела специализированного надзора госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Алексей Вдовин.

22 августа

Рейкой комиссия измеряет уклоны дороги после ремонта. Нарушений в этом пункте нет. Техническому регламенту соответствует и ширина проезжей части - 7 метров. Температура укладываемой смеси в пределах нормы -145 градусов. После всех измерений эксперты приступают к отбору так называемых кернов - цилиндрических столбиков.Пробы на месте осматривают визуально, потом их передадут в дорожную лабораторию, где исследуют состав асфальтовой смеси и его устойчивость к влаге. Но уже и без заключения экспертов можно предположить, что на этом месте укладывают качественное покрытие.Ремонт на трехкилометровом участке трассы Уфа-Чишмы ведется в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Ход работ постоянно контролируют компетентные органы. К проверкам здесь давно привыкли.Со стороны комитета по жилищному и строительному надзору проверки на дорожных объектах, где работает "Башкиравтодор" ведутся с 1 августа. Уже исследовано 60 участков.В случае, если обнаружатся нарушения, подрядчик должен будет оперативно устранить их в кратчайшие сроки. Кроме того, после ремонта 4 года участок дороги находится на гарантии "Башкиравтодора". Такой подход, утверждают специалисты, заставляет дорожников более ответственно и качественно выполнять работу.