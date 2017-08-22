Комиссия госкомитета по жилищному и строительному надзору взяла пробы асфальта на участке трассы Уфа-Чишмы

Подобные проверки проводятся на всех объектах, где работает "Башкиравтодор".Рейкой комиссия измеряет уклоны дороги после ремонта. Нарушений в этом пункте нет. Техническому регламенту соответствует и ширина проезжей части - 7 метров. Температура укладываемой смеси в пределах нормы -145 градусов. После всех измерений эксперты приступают к отбору так называемых кернов - цилиндрических столбиков.
«Так как мы очень тяжело вытаскивали, сцепление очень качественное, очень хорошее. Уплотнение тоже достигнуто, потому что мы видим, что никаких вкраплений там нет. Все в пределах нормы», - комментирует заместитель начальника отдела специализированного надзора госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Владимир Бучковский.
«Неделю назад у нас была комиссия с управления дорожного хозяйства, с Уфа-Самара-Челябинск, также Башкиравтодор и город. Мы на самом деле к проверкам привыкли и относимся к этому нормально», - говорит главный инженер Чишминского ДРСУ филиала АО "БАШКИРАВТОДОР" Юнир Карачурин.
«Естественно, замечания будут. В настоящее время мы сейчас проводим обобщение результатов проверки, 28 числа закончим проверку и в течении трех дней будет выдан акт АО «Башкиравтодор». Если будут замечания, то будет выдано предписание», - рассказывает начальник отдела специализированного надзора госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Алексей Вдовин.