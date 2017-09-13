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Коммунальная авария произошла в Орджоникидзевском районе Уфы

На проезжей части возле дома № 24/1 по улице Блюхера прорвало трубопровод.

 

Вода вытекает из-под асфальта посреди проезжей части в нескольких местах. Такую картину местные жители наблюдают на протяжении недели. Вода разлилась по всему перекрестку. По словам людей, они обращались за помощью в оперативные службы, но протечку до сих пор не устранили.

«По адресу улица Блюхера, 24/1 произошло утечка из земли средней интенсивности на водопроводе диаметром 100 миллиметров. Причина утечки - коррозионный износ трубы. Специалисты МУП "Уфаводоканал" устранят утечку 15 сентября в порядке очередности. Все расходы, связанные с утечкой воды берет на себя предприятие. На платежах жителей это не отразится», - сообщает менеджер по связям с общественностью МУП "Уфаводоканал" Эльмира Шамсутдинова.





Автор: Эрика Нажимова
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