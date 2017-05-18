Коммунальные службы продолжают работы

Водоснабжение восстановлено в 21 доме на Уфимском шоссе в столице. Еще в шести многоэтажках должны его подключить в ближайшее время. Сотрудники аварийных служб продолжают ликвидировать последствия прорыва трубы. Как мы сообщали ранее, накануне около восьми часов вечера там была зафиксирована утечка. Прорвало трубу около дома № 10. К месту инцидента была стянута вся необходимая техника и профильные специалисты.

Уже спустя семь минут на место прорыва прибыли практически все оперативные службы города. В эти морозные дни у них — самая горячая пора. Специалисты, оценив ситуацию, сразу приступили к ликвидации прорыва. Поврежденный участок отключили. Воду откачивали всю ночь, вплоть до обеда следующего дня.

«Городские службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию и уже через 15 минут был развернут штаб по устранению инцидента. На данный момент привлечена вся необходимая техника и профильные специалисты. На месте работают бригады «Уфаводоканала», — рассказала начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического управления администрации Уфы Рената Салахова.

Из-за прорыва без воды остались 27 домов. Коммунальная авария для Дмитрия Тагильцева обернулась изрядными переживаниями и незапланированными расходами: вода затопила цокольный этаж частного дома.

«Огромный фонтан образовался на месте раскопок грязной воды и стал затапливать мой участок. И вода стала подбираться к дому: затопило цокольный этаж. Это жилой этаж. Вот, вы можете видеть, мы эвакуировали вещи, и всю ночь откачивали своими силами и дренажными насосами. Ну и немного “Водоканал” помог», — говорит Дмитрий.

Последствия могли быть намного серьезнее, если бы не оперативно прибывшие аварийные бригады. Благодаря их слаженной работе удалось избежать затопления проезжей части. На момент подготовки репортажа воду дали уже в двадцать одном доме. Еще шесть обещали подключить в ближайшее время.

«Сети аварийными назвать нельзя, но на сегодняшний день необходима программа по системе надежности, по замене от точки водозабора до точки потребления. Вот об этом речь идет. Частичный ремонт сегодня эту ситуацию выправить не может, необходимо это признать. Поэтому мы сегодня работаем в двух направлениях. Первое направление — это увеличение количества капитальных ремонтов и второе — это готовность устранения той или иной ситуации, которые, к сожалению, случаются», — рассказал первый заместитель главы администрации Уфы Cалават Хусаинов.

В настоящий момент специалисты ожидают тяжелую технику, которая должна раскопать котлован. Только после этого удастся устранить утечку.

14 февраля