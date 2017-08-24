Коммунальщики устанавливают в квартирах должников заглушки в канализационных трубах

Жители Калининского района Уфы теперь точно знают, что нельзя испытывать терпение коммунальщиков. Работники сорок седьмого ЖЭУ оказались людьми хладнокровными и изобретательными. Отныне они устанавливают в квартирах должников заглушки в канализационных трубах. Делают это при помощи специального прибора - "Терминатора".

Пришло время платить по счетам, сказали представители управляющей компании и запустили в канализационную трубу специальный прибор - "Терминатор". Он оснащён аккумуляторами и видеокамерой. По стояку прибор опускают на уровень слива, который надо заглушить. Вся процедура занимает несколько минут.



Чтобы перекрыть канализацию слесарям теперь не нужно проникать в жилище. Специальный зонд опускают в канализационную трубу. И когда видеокамера находит квартиру должника, мастера устанавливают там вот такую специальную заглушку.



Неплательщик найден, заглушка установлена. Теперь стоки заблокированы. Но не полностью. Помыть руки, приготовить ужин неплательщики смогут без проблем. Только крупные элементы не пройдут. Возможно, что в квартире неплательщика произойдет засорение канализации.



Заглушки на канализационный сток, как оружие против должников, в практике ЖЭУ №47 применяется недавно. О долгах неплательщиков оповещают заранее и дают время для погашения задолженности. Если проблема не решается, то в дело вступает "Терминатор".

«С начала 2017 года установлено порядка 700, 800 заглушек уже, мы приобрели 947 штук, эту работу ведем, устанавливаем, но у нас есть народные умельцы, которые нам воспрепятствуют, ломают, выбивают, сверлят всякие дырочки на стояковых трубы, мы повторно им устанавливаем», - комментирует директор ООО ЖЭУ №47 Дим Шарипов.

«Проблемы были финансовые, потерял работу, долго искал хорошую работу, поэтому сейчас нашел, проблему будем решать в течение ближайшего месяца», - говорит Дмитрий Шестаков.

24 августа

Житель этой квартиры задолжал около 250 тысяч рублей. Теперь собственнику придется оплатить недоимки плюс две с половиной тысячи за работу мастеров и лишь тогда заглушку уберут.Только в ЖЭУ №47 жильцы задолжали 73 миллиона рублей. Всего по Калининскому району долг перевалил за полмиллиарда. Сотрудники управляющей компании заявляют, что "Терминатор" нагрянет к каждому, кто не платит по счетам.