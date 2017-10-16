Криптовалюты выросли в цене более чем в 400 раз

Стремительный взлет виртуальных монет помогает трейдерам зарабатывать деньги на финансовых рынках.

Чтобы заработать деньги на финансовых рынках, нужны знания. Полезные сведения о том, «что такое биткоины и как приумножить свой капитал?" можно получить на мастер-классе под названием "Эффективная торговля на рынке криптовалют». По словам специалистов, виртуальные деньги – это новая ступень в сфере финансовых услуг.





«Сейчас по сути этот рынок доступен для каждого. Здесь нет нижней границы капитала, с которой можно на этот рынок выходить», - говорит финансовый эксперт Илья Мещеряков.



Что такое блокчейн или майнинг? Как анализировать график биткоинов? Сложные термины здесь переводят на доступный язык и преподносят слушателям. Все делается для того, чтобы люди могли использовать новые знания на практике и тем самым приумножить свой капитал.



С 2004 года компания Рошфорт обучает уфимцев зарабатывать деньги. Консультационный центр помогает своим клиентам осваивать торговлю на международном финансовом рынке и игру на американских акциях, а также познать тонкости трейдинга и инвестирования.





«Как показывает статистика, за последние годы количество людей, которые заинтересованы заработком на финансовых рынках как раз увеличивается. Потому что заработки в интернете тоже находятся на пике популярности. Все переходит на компьютерные технологии и, соответственно, есть большая заинтересованность», - комментирует финансовый эксперт Артур Хамитов.





«Вспоминая историю, когда биткоин стоил меньше доллара, а в последствии стоил на 4 тысячи долларов больше, такое же может случиться еще раз. Вопрос в том, кто же на этом заработает? А именно те, кто в этом разбирается. Никак иначе», - рассказывает руководитель компании «Roshefort» Максим Саттаров.



Только за последние полгода биткоины выросли в цене в 400-500 раз. Поэтому как признаются эксперты, если изучить все тонкости игры с криптовалютой, то следующие 5 лет можно повысить шансы на рост прибыли.



Рафаэль Хакимов

16 октября