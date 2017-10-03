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Кто примет следующий форум "Апимондия"?

Кто примет следующий форум "Апимондия"?

Сегодня в Турции объявят страну, в которой пройдет следующий форум "Апимондия". Итоги озвучат в ходе Генеральной ассамблеи, в которой примут участие 84 страны.

Победитель определится простым голосованием. Есть все шансы на то, что очередной мировой конгресс пчеловодов состоится именно в Башкортостане. Так как мед по праву является визитной карточкой республики. Накануне в Стамбуле Уфу представили как город-претендент на прием масштабного события. Презентацию провели министр республики Руслан Мирсаяпов, заместитель премьер-министра правительства республики Ильшат Тажетдинов и президент национального союза пчеловодов России Арнольд Бутов.

 

 



Автор: Елена Вавилова
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