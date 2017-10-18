Курение у подъездов жилых домов может превратиться в правонарушение

По крайней мере, Минздрав России поддержал подобный запрет. Федеральный кабинет министров выдвинул проект поправок в антитабачный закон.



Они предусматривают запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов. В настоящее время проект отзыва министерства находится на согласовании в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре. Напомним, сейчас в России действует "антитабачный" закон, принятый в 2013 году. Он содержит запрет на курение территории стадионов, школ, вузов и больниц, а также в самолетах. В число свободных от сигарет зон также включены кафе и рестораны, поезда, в том числе дальнего следования, здания вокзалов и гостиницы. Запрещена и реклама табака. Отметим, что ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что Россия планирует дальнейшее поэтапное повышение табачных акцизов. "Мы уделяем особое внимание повышению ставок акцизов, поскольку в настоящее время принято, что это самая эффективная мера по борьбе с табакокурением", — сказала она.





18 октября