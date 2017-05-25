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Курсанты школы МВД провели тактические учения

Курсанты школы МВД провели тактические учения

Сегодня в Уфе преступники напали на дежурную часть одного из столичных РУВД. Еще одна вооруженная группа в это же время попыталась совершить подрыв пассажирского автобуса.

 

К счастью, это всего лишь легенда, по которой курсанты школы МВД провели тактические учения. Будущие полицейские отрабатывали элементы командного взаимодействия. Они отбивали нападение от злоумышленников, а также отрабатывали действия в составе подразделения против футбольных хулиганов. По оценкам руководителей, учения прошли успешно.

«Сегодня мы проводим учения, цель данных учений по тактико-специальной подготовке это отработка практических действий будущих сотрудников, курсантов 4 курсов при возникновении различных чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, задействовано у нас личного состава порядка 50 человек, есть и юноши и девушки, то есть они наравне выполняют все действия с оружием, с экипировкой, средствами индивидуальной защиты, здесь мы разделений не делаем, основная цель учений это нарабатывать практические навыки курсантов для дальнейшей их службы в органах внутренних дел для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, общественная безопасность при различных угрозах для жизни и прав граждан», - говорит заместитель начальника кафедры огневой и тактико-специальной подготовки Уфимского ЮИ МВД России Алексей Назаров.

 

Более подробный репортаж смотрите в вечернем выпуске в 19:00 и 20:30. Сейчас материал готовится к эфиру.




Автор: Тимур Давлетов
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