Сегодня в Уфе преступники напали на дежурную часть одного из столичных РУВД. Еще одна вооруженная группа в это же время попыталась совершить подрыв пассажирского автобуса.

К счастью, это всего лишь легенда, по которой курсанты школы МВД провели тактические учения. Будущие полицейские отрабатывали элементы командного взаимодействия. Они отбивали нападение от злоумышленников, а также отрабатывали действия в составе подразделения против футбольных хулиганов. По оценкам руководителей, учения прошли успешно.





«Сегодня мы проводим учения, цель данных учений по тактико-специальной подготовке это отработка практических действий будущих сотрудников, курсантов 4 курсов при возникновении различных чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, задействовано у нас личного состава порядка 50 человек, есть и юноши и девушки, то есть они наравне выполняют все действия с оружием, с экипировкой, средствами индивидуальной защиты, здесь мы разделений не делаем, основная цель учений это нарабатывать практические навыки курсантов для дальнейшей их службы в органах внутренних дел для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, общественная безопасность при различных угрозах для жизни и прав граждан», - говорит заместитель начальника кафедры огневой и тактико-специальной подготовки Уфимского ЮИ МВД России Алексей Назаров.

Более подробный репортаж смотрите в вечернем выпуске в 19:00 и 20:30. Сейчас материал готовится к эфиру.







25 мая