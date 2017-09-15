Лекционные залы бывшего колледжа превратились в жилые помещения

Столичное телевидение совместно с администрацией Ленинского района столицы занималась благоустройством одной из комнат общежития для сотрудников жилищно-коммунальной сферы Ленинского района. Об этапах ремонта мы подробно рассказывали в эфирах программы "Уфимское времечко". На этой неделе все работы были завершены и сегодня состоялось торжественное открытие общежития.

15 сентября

Сегодня у парадного входа дома № 13/1 по улице Гафури разноцветные шары, играет музыка. А всего два месяца назад здесь была настоящая строительная площадка. В жилые помещения переделывались лекционные залы бывшего колледжа. Он переехал в другое место. Освободившиеся площади решено было отдать не под сдачу коммерсантам, не под офисы. Идею администрации района - поддержать именно сотрудников жилищно-коммунальной сферы разделили многие предприниматели города а также депутаты района.Среди тех, кто готовится к переезду - семья Шариповых. Она - пекарь на хлебобулочном заводе, он - дорожный рабочий. Ринат и Светлана заметно переживают. Не удивительно. Этого дня супруги ждали очень долго. Двадцать лет назад они были вынуждены переехать в столицу из Караидельского района, там были проблемы с поиском работы. С тех пор семья перебивалась с квартиры на квартиру, ежемесячно отдавая половину общего дохода арендодателям.Совместными усилиями, с помощью спонсоров и просто неравнодушных людей аудитории были переделаны в благоустроенные квартиры. И сегодня самый волнительный момент - помещения готовы, чтобы встретить гостей и своих полноправных хозяев.Этот день для семьи не просто праздник. Это дата отсчета новой жизни, безусловно, счастливой.На торжественном открытии собрались все те, кто был причастен к строительству этого объекта. Все очень старались. Понимали - делают важное дело - готовят жилье для тех, кто ежедневно своим трудом создает в нашем городе чистоту и уют.Над обустройством квартиры Шариповых работала большая команда. Столичный телеканал поддержали предприниматели города - строители и дизайнеры.Ринат, Светлана и их дочь Виктория сегодня, в своей новой квартире принимают важных гостей. Скоро им предстоит перевезти сюда свои вещи, обустроиться. В общем, хлопот ещё много. Но это такие долгожданные хлопоты, о которых семья мечтала долгих двадцать лет.