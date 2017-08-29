Лето - радостная пора для детей, но зачастую каникулы и отпуск родителей не совпадают. Тогда на помощь приходят летние лагеря, бабушки и санатории. Но в Советском районе придумали свое решение этой проблемы.





Летняя оздоровительная кампания в лагере "Чайка" подошла к концу. Позади 4 смены, но руководство лагеря решило не останавливаться. Совместно с администрацией Советского района они организовали однодневный отдых, для детей работников жилищного хозяйства.





«Мероприятие рассчитано на один день и основная цель - хорошее времяпрепровождение для детей. Ну и вторая цель которую мы преследуем - это взаимодействие не только между нашими сотрудниками различных компаний , но и между их детьми», - говорит глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.

Возможность повеселиться и поучаствовать в квестах выпала 52 детям в возрасте от 7 до 14 лет. Как и полагается, отдыхающих разделили на 3 отряда. За короткое время дети, с помощью вожатых, смогли сплотиться в настоящую команду.



Игры на знакомство, сплочение и взаимопонимание, интеллектуальные викторины и пионерские песни - это лишь краткий список развлечений организованных для детей. Большое внимание было уделено спорту.





«Здесь идет просеивание детей. Мы смотрим спортивное их отношение, в каком направлении развиваются и подсказываем даже в какой лучше вид спорта идти. Есть момент, вот ребенок не знает что именно нужно развить, а мы ему подсказываем и направляем», - рассказывает председатель спорткомитета администрации Советского района Уфы Рустем Камалдинов.



Уже через пару дней, эти дети займут свои места за ученическими партами. Но заряда эмоций полученного в этот день, хватит надолго.





Дамир Вахитов

29 августа