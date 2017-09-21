Лето в Башкирии окончательно уступает свои права осени

По прогнозам синоптиков "бабье лето" закончилось. Теперь уфимцам нужно привыкать к новым погодным реалиям - дождям и низкой температуре воздуха.



За короткий период времени, что длилось "бабье лето" температура воздуха повышалась днем до +21, а временами даже до +28°С. К сожалению, с 21 сентября северные потоки воздуха принесли на Урал арктическую воздушную массу. Как следствие, это скажется на температуре воздуха - в ближайшие дни уфимцы почувствуют на себе, что стало значительно холоднее. Выше +7° градусов отметка на термометре подниматься не будет. Ко всему добавятся заморозки в воздухе и на почве. А местами пройдут небольшие дожди. В этой связи садоводам рекомендуют собрать остатки урожая, а горожанам в целом пересмотреть гардероб и подготовить для себя и детей теплую, комфортную одежду по погоде.

22 сентября