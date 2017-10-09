Лишь два военкомата в Уфе справились с поставленной задачей по набору новобранцев во время весеннего призыва

Об этом сегодня на оперативном совещании в столичной Администрации сообщил военный комиссар Башкирии Риф Валеев.

В частности, по словам представителя военкомата, во время прошлого призыва Уфа поработала не очень плодотворно. Самые низкие результаты в Октябрьском и в Советском районах столицы. В то же время сельские военкоматы план выполняют в полном объеме.



Во время осеннего призыва Башкирии поставили план в пять тысяч человек. По словам представителя военкомата, для республики это большая цифра. Тем не менее Ирек Ялалов потребовал у районных комиссариатов усилить работу во время осеннего призыва.





«В плане призывной комиссии надо будет очень тщательно проанализировать ситуацию. Во-первых, то, что произошло весной, с весенним призывом и второе - максимально исправить ситуацию по осеннему призыву, мы с вами прекрасно понимаем, что город Уфу не надо сравнивать с сельскими районами, нас надо сравнивать с другими городами-миллионниками. Всегда в сельских районах призыв был лучше, даже в советское время», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

10 октября