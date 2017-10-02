Лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия будут действовать бессрочно

С 1 октября лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия действуют бессрочно. Эти и другие изменения вступили в силу в Федеральный закон «Об оружии».





«Новые правила не изменяют срок действия лицензии на приобретения оружия и патронов к нему. Он остался неизменным и составляет 6 месяцев со дня выдачи. Лицензии же на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему будут действовать бессрочно. Из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится контрольный отстрел для формирования федеральной пулегильзотеки. Контрольному отстрелу подлежит, в частности, оружие, принадлежащее гражданам, а также имеющееся в пользовании предприятий, организаций и учреждений», - комментирует руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева Наталья Трутнева.



Производить контрольный отстрел теперь будут не раз в пять, а в 15 лет. Кроме того, единовременный сбор за выдачу лицензий на приобретение и хранение оружия заменен на госпошлину. За получение лицензии придется раскошелиться до двух тысяч рублей. Раньше сумма составляла не больше двух сотен. Нарушителю грозит штраф от одной до трех тысяч рублей. При повторном же несоблюдении правил человека на целый год могут лишить права владеть оружием. Между тем в республике действует программа о добровольной сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов. Сознательные горожане в случае соблюдения этой процедуры получают денежное вознаграждение. В добавок ко всему освобождаются от уголовной ответственности, если такая имеется.





2 октября