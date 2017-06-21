Магазины на первых этажах появляются не всегда законно

Жильцы дома 56 по улице Айской жалуются на перестройку двухкомнатной квартиры без их согласия. Сначала была информация о том, что там делают витражи, но потом появились риэлтор и строители.



Людмила Борисовна обратилась в редакцию продюсерского центра "Вся Уфа" за помощью. Со стороны улицы рядом с построенным год назад и пустующим по сей день офисным помещением появились три новые двери. Со слов собравшихся, там планируют сделать магазины, вот только мнение жителей никто не спросил.





«Мы выезжали на место, там переоборудуют жилое помещение-квартиру на первом этаже в нежилое. Пока ни о каком открытии магазинов или о каких-то других точек речи не идёт», - уверяет заместитель главы Администрации Советского района Уфы Лилия Нургалиева.



Что будет на месте квартиры неизвестно, но жители возмущаются проводимыми работами.



Мы хотели получить комментарий от риэлтора, который задействован в преобразовании квартиры в магазины, но он не вышел с нами на контакт.





«Данная ситуация регулируется жилищным кодексом Российской Федерации. И жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрен для этого определённый порядок. Во-первых, необходимо получить проектную документацию, после чего провести согласование проектной документации с определёнными инстанциями. После чего документы предоставляются в администрацию города в управление дизайна и наружной рекламы. После того, как эта документация будет предоставлена и рассмотрена органом администрации, выносится постановление о разрешении производства данных видов работ. Если же такого документа нет, то, соответственно, она будет незаконной», - комментирует ситуацию заместитель директора юридической компании «Собственник» Кристина Романова.

Кроме несогласованной перестройки возле дома вырубаются деревья. Их сажали родители жильцов, поэтому они имеют особое значение. Жители дома говорят, их запретила вырубать администрация, но утром на месте сорокалетнего клёна оказался пенёк. Как заметила жительница дома, так могут всё истребить, но разве зелёные участки не красивее, чем пустующий год офис.



Ксения Зинова

22 июня