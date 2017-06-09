Маленький Глеб Санкин борется с взрослой болезнью

В конце мая врачи обнаружили у мальчика рак крови, и сейчас семья активно борется с недугом. Малышу всего 1 год и 10 месяцев.

Неладное заподозрили после общего анализа крови, который сдавали для зачисления в детский сад. После проведения обширного обследования врачи подтвердили у Глеба один из видов острого лейкоза. Сейчас семья Санкиных находится в онкологическом центре Израиля, где малыш будет проходить химиотерапию. Предварительно, срок лечения в клинике может занять от 6 до 8 месяцев, а финансовые затраты составят больше 3 миллионов рублей. На данный момент, с помощью неравнодушных людей, удалось собрать около половины суммы. Если вы хотите помочь маленькому Глебу справиться с болезнью

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получатель: Роксана Фануровна С. (мама Глеба)

www.vk.com/shalomgleb

Информацию о ходе лечения в социальных сетях выкладывает мама мальчика. Там же публикуется количество собранных средств.







9 июня