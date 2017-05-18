Маленькой уфимке нужна помощь

Четырехлетняя уфимка Ильнара Насырова страдает серьезным заболеванием. Ей требуется пересадка стволовых клеток. Такую операцию могут выполнить врачи в Южной Корее. Но лечение дорогостоящее. Семья Насыровых просит всех неравнодушных помочь собрать денежные средства.

Четырехлетнюю Ильнару Насырову не успокаивают ни игрушки, ни внимание мамы и младшего братика Ислама. Девочка совсем не разговаривает, часто плачет, не может сфокусировать взгляд, а маленькое тельце периодически сводит судорогой. У малышки — симптоматическая эпилепсия и последствия органического поражения центральной нервной системы. А родилась девочка совершенно здоровой с высокой оценкой по шкале Апгара — 8–9 баллов из 10 возможных. Но в возрасте 4 месяца младенец плохо держал голову. После курса массажа и лечения Ильнара пошла на поправку: старалась сесть и даже ползать. Однако в 7 месяцев у малышки начались серьезные проблемы со здоровьем.

«Мы утром просыпаемся от того, что ребенок дергается. Мы сначала думали, может, испугалась. Потом все чаще, чаще становились судороги. Испугались, скорую вызвали, и нас положили в 17 больницу Там поставили диагноз – эпилепсия», — рассказывает Ильмира Насырова, мама Ильнары.

Пролечившись противоэпилептическими препаратами, успокаивающими средствами, в 1 год 2 месяца малышка снова попала в больницу.

«У нее вся левая почка была в гнойных кистах. Под вопросом был лейкоз, но в реанимации в срочном порядке обследовали и установили, что причина — гемоглобин низкий в почке. Сделали операцию. Почку нам сохранили», —продолжает Ильмира Насырова.

На этом проблемы у семьи не закончились. После обследования головного мозга девочки генетики выявили изменения в сером веществе. Они предположили, что именно это и могло стать причиной страданий ребенка. Нейрохирурги посоветовали пройти лечение в клинике святого Петра в Южной Корее. Помочь может пересадка стволовых клеток. Но обойдется эта процедура в 20 тысяч долларов, или один миллион шестьсот тысяч рублей вместе с перелетом. Таких денег у семьи нет.

«Так-то в Интернете благодаря неравнодушным удалось собрать 300 тысяч рублей. 1 млн 300 еще надо собрать. Обращаемся за помощью», — с надеждой говорит Ильмира Насырова.

Все желающие могут помочь Ильнаре, перечислив денежные средства на короткий номер 3434 фонда «Наши дети». При этом нужно написать слово «АИША» и через пробел — сумму, которую вы хотите пожертвовать. И обязательно подтвердить платеж, как этого требует инструкция. Стопроцентной гарантии, что Ильнара будет полностью здорова, не может дать никто. Тем не менее семья Насыровых не теряет надежды: они верят, что однажды их дочь проснется не в судорогах, а с улыбкой на лице.

14 февраля