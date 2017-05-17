Масштабы коммунальной аварии на Губайдуллина оценивают специалисты

Последствия коммунальной аварии, произошедшей в субботу на улице Губайдуллина устранены. Движение транспорта восстановлено, подача воды жителям возобновилась.



Сообщение на пульт аварийной диспетчерской службы поступило в девятом часу утра. На место происшествия незамедлительно выехали бригады «Уфаводоканала».



Масштабы коммунальной аварии - сотни кубов воды, бурлящим потоком стекающих по дороге. Река посередине улицы парализовала движение транспорта. Порыв магистральных трубопроводов, диаметром 500 миллиметров оставил без воды жителей 9 многоэтажек.





«Я думаю, как отключим указанный участок, в течение 20 часов все работы по восстановлению и дальнейшему запуску трубопровода выполним», - высказал предположение технический директор МУП «Уфаводоканал» Владимир Чернецов.



На этих кадрах, присланных нашими телезрителями, видно откуда бьет вода. Кипяток затопил подземные гаражи, которые располагаются вот в этом административном здании. Откачка воды началась ближе к обеду.



В три часа дня причины аварии пока были неизвестны. Аварийные бригады приступали к земляным работам.



Тем временем, чтобы обеспечить жителей многоквартирных домов, оставшихся без воды, был организован ее подвоз. В 2 домах по улице Степана Злобина оборудовали пункты выдачи воды.





Сейчас почти шесть часов вечера. С момента аварии прошло девять часов, однако полицейские патрули продолжают дежурство. Протянута оградительная лента. По словам полицейских оцепление скорее всего снимут лишь утром.



Воду по запасной линии дали уже ночью. В 8 утра заработал и основной водопровод. По официальным данным причиной аварии стала трещина в трубе, которая образовалась из-за подвижки грунта в мороз.





Айгуль Ташбулатова

13 февраля