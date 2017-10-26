Массовое ДТП с одним пострадавшим случилось накануне вечером в Уфе

26-летний водитель за рулем "Рено Логан", двигаясь по Индустриальному шоссе не справился с управлением. В результате автомобиль занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "Ладой Приора" и "Хёндай Гетц". Водитель "Рено" с травмами головы госпитализирован.

Всего за минувшие сутки в Уфе, по данным ГИБДД, произошло 100 аварий, в которых пострадали шесть человек.

Три смертельных ДТП произошли на дорогах республики. Об этом в своем блоге сообщил главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов.

В Мелеузовском районе столкнулись "Fiat Albea" под управлением 67-летнего жителя Салавата и грузовой фургон, за рулём которого находился 21-летний житель Стерлитамака. В результате аварии водитель "Fiat" скончался на месте происшествия.

В Калтасинском районе на 20-летний местный житель за рулём «ВАЗ» двенадцатой модели, по одной из версий, не справился с управлением, выехал встречную на полосу и столкнулся с "Окой". В результате ДТП водитель «ВАЗ» госпитализирован, владелец "Оки" скончался.

Еще одна авария со смертельным исходом произошло в Бакалинском районе. 24-летний местный житель за рулём «ВАЗ» четырнадцатой модели, предположительно, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия водитель скончался на месте до приезда скорой помощи, его 36-летний пассажир доставлен в больницу.

Увеличение количества ДТП произошло из-за сложных метеоусловий. На дорогах Башкирии образовался снежный накат. Сегодня синоптики также прогнозируют мокрый снег, на отдельных участках - гололёд.







Фото пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Уфе

27 октября