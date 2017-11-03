МЧС республики предупреждает жителей о гололеде и мокром снеге и напоминает о мерах предосторожности. Водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, перед поворотом или остановкой притормаживать заранее.

Когда дорога покрыта тающим льдом, лучше ехать по полосам с более интенсивным движением, - советуют в ведомстве. Лёд на них тает быстрее, поэтому ехать безопаснее. Из-за прослойки воды может возникнуть потеря сцепления между дорогой и машиной. Размеренное вождение придает большую устойчивость и снижает вероятность заноса, - напоминают водителям в региональном МЧС. Пешеходов тоже призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности.





«Пешеходам рекомендуется подготовить малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям желательно использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Гололед часто сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание следует обращать на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта», - предупреждает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова.

3 ноября