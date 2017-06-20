Медицинские работники входят в Топ-15 самых востребованных вакансий Башкирии

Аналитики сайта HeadHunter изучили ситуацию на рынке труда в сфере "Медицина и фармацевтика" в республике Башкортостан.



Так, в республике Башкортостан 6% вакансий местных работодателей посвящены поиску именно этих кадров. При этом на одну открытую позицию претендуют порядка трех человек, что говорит о дефиците кадров в этой отрасли, сообщает портал.

Больше всего работодателям медицинские работники нужны в Уфе, Стерлитамаке и Белебее. Наиболее востребованы медики узких специализаций: офтальмологи, психиатры, наркологи, диетологи, стоматологи, кардиологи, терапевты. На их долю приходится 29 % вакансий. На втором месте – специалисты в сфере продаж - 25%. Далее по востребованности – фармацевты и провизоры - таких вакансий на рынке труда порядка 15%, на младший и средний медперсонал и специалистов по клиническим исследованиям приходится 11 и 9 процентов соответственно.

Что касается финансовой части, то средняя зарплата, которую предлагают работодатели в отрасли «медицина и фармацевтика» в Башкирии составляет 33 000 рублей, тогда как соискатели хотят получать около 40 000.







Дамир Вахитов

20 июня