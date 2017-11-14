Меню в детских садах и школах Уфы дополнили молочной продукцией

Питание детей должно быть не только вкусным, но и полезным. Для этого меню в детских садах и школах Октябрьского и Орджоникидзевского районов дополнили молочной продукцией. Наша съемочная группа побывала на производстве биойогуртов, которыми питаются ребята и узнала о свойствах этого продукта.
Ученики школы № 159 Октябрьского района Уфы после обеда лакомятся вкуснейшим десертом - биойогуртом "Бифилайф". Ребята понимают, что такая еда не только питательна, но и полезна.
Такой же десерт уплетают воспитанники детского сада № 332. Дошколятам подают его на второй завтрак. По мнению медиков, подобное питание благотворно влияет на состояние здоровья детей.
«Мне очень нравится этот йогурт, как спортсмен все время их ем. Они очень вкусные и у нас в столовой очень красиво. Вся вкусная еда и все время все съедаю», - говорит ученик 5 класса школы №159 Уфы Артур Амиров.
«Это очень питательный продукт, обладает биологическими и питательными свойствами. В биойогуртах содержится очень много кальция, нужного детям. Очень много витаминов, которые полезны для растущего организма. Он улучшает работу кишечника, а также повышает иммунитет», - рассказывает медработник детского сада №332 Октябрьского района Уфы Лариса Сухарева.
«Много видов йогуртов с добавлением бифидокультурами. Продукт Бифилайф - является лечебно-профилактическим питанием для маленьких детей. Туда добавляется 5 видов бифидобактерий. Это очень ценный продукт», - говорит заведующая структурным подразделением МАУ "Центр детского и диетического питания" Уфы Зинфира Зубкова.