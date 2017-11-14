Меню в детских садах и школах Уфы дополнили молочной продукцией

Питание детей должно быть не только вкусным, но и полезным. Для этого меню в детских садах и школах Октябрьского и Орджоникидзевского районов дополнили молочной продукцией. Наша съемочная группа побывала на производстве биойогуртов, которыми питаются ребята и узнала о свойствах этого продукта.

Ученики школы № 159 Октябрьского района Уфы после обеда лакомятся вкуснейшим десертом - биойогуртом "Бифилайф". Ребята понимают, что такая еда не только питательна, но и полезна.





«Мне очень нравится этот йогурт, как спортсмен все время их ем. Они очень вкусные и у нас в столовой очень красиво. Вся вкусная еда и все время все съедаю», - говорит ученик 5 класса школы №159 Уфы Артур Амиров.

«Это очень питательный продукт, обладает биологическими и питательными свойствами. В биойогуртах содержится очень много кальция, нужного детям. Очень много витаминов, которые полезны для растущего организма. Он улучшает работу кишечника, а также повышает иммунитет», - рассказывает медработник детского сада №332 Октябрьского района Уфы Лариса Сухарева.

«Много видов йогуртов с добавлением бифидокультурами. Продукт Бифилайф - является лечебно-профилактическим питанием для маленьких детей. Туда добавляется 5 видов бифидобактерий. Это очень ценный продукт», - говорит заведующая структурным подразделением МАУ "Центр детского и диетического питания" Уфы Зинфира Зубкова.

14 ноября

Такой же десерт уплетают воспитанники детского сада № 332. Дошколятам подают его на второй завтрак. По мнению медиков, подобное питание благотворно влияет на состояние здоровья детей.Биойогурты производятся в Центре детского и диетического питания. В Уфе функционирует два производственных цеха. Буквально в течение месяца планируется ввести в эксплуатацию третье отделение на улице Ферина. Ежегодно организация обеспечивает своей продукцией 12 тысяч школьников и около 14 тысяч детсадовцев Октябрьского и Орджоникидзевского районов столицы.Помимо биойогуртов в Центре выпускают детские кефиры, творог и питьевое молоко. Все - диетическое и лечебно-профилактическое.Цельное молоко разливается вот в специальные бутылочки. Затем их помещают в стерилизатор. При температуре 110 градусов в течение 10 минут оно будет стерилизоваться.Молоко в закупоренных стеклянных емкостях должно охладиться при комнатной температуре. Только после этого оно готово к употреблению. Специалисты Центра следят за качеством продукции. В лаборатории изучают плотность, жирность и другие физико-химические показатели.Эта продукция изготовлена только из натуральных ингредиентов и живых бифидобактерий. Поэтому сроки хранения кефиров, йогуртов и молока составляет от 3 до 5 суток. Детям из многодетных и малообеспеченных семей "молочка" предоставляется бесплатно. Таких льготников в Уфе около двух тысяч. Мамы, папы, дедушки и бабушки приобретают полезную продукцию в детских поликлиниках и раздаточных пунктах.В будущем планируется развивать данное направление и в других районах города. Ведь детям такое лакомство приходиться по вкусу.