Местные телекомпании призывают присоединиться к всероссийской акции «Включите 22 кнопку»

Идея закрепления 22 кнопки в кабельных сетях за муниципальными телеканалами получила поддержку по всей стране. Наши коллеги из Забайкальского ТВ откликнулись на предложение, озвученное журналистами из Уфы в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, который состоялся в начале апреля. Суть обсуждаемого новшества - определить 22 кнопку за муниципальными телеканалами в кабельных сетях.

Незначительные истории в масштабах страны, но весьма актуальные там, где они непосредственно происходят. Муниципальные телеканалы должны жить - так звучит основной посыл редакции Забайкальского ТВ, которая поддержала предложение журналистов из Уфы закрепить за 22-ой кнопкой в кабельных сетях местное ТВ. Наши коллеги указывают на сложные взаимоотношения с провайдерами в ряде регионов страны.

«Провайдеры тоже понимают, что это необходимость, что нам нужна аудитория, что мы должны жить и что для нас это необходимо. Поэтому провайдеры устанавливают определенные цены. Более того, сейчас, когда начнется это повсеместно - аналог потому что постепенно уходит - провайдеры почувствуют, что на этом можно, грубо говоря, заработать деньги, и тарифы, я думаю, что всегда будут расти. Поэтому необходимо, чтобы появилась 22 кнопка, чтобы муниципальные каналы включили в реестр обязательных», - сказал генеральный директор медиа холдинга «Забайкальская Медиа Группа» Андрей Коптеев.

С видеообращением "ЗабТВ" уже ознакомились и уфимские телевизионщики, и даже депутаты профильного комитета Госсобрания-Курултая Башкортостана. Как прокомментировала председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике регионального парламента Эльвира Аиткулова, этот ролик - подтверждение действительно необходимости соответствующего законопроекта на федеральном уровне.

«Лично мы, конечно, ни авторов ролика, ни тех, кто представлен в этом ролике журналистов, никого не знаем. Поэтому можно сказать, что это народная инициатива, которая еще раз подтверждает, что тема 22 кнопки актуальна вообще для всего телевизионного сообщества во всех субъектах Российской Федерации. Сейчас уже готовим предварительные документы экспертные по этой теме. И в этой работе с нами и ОНФ, и НАТ», - говорит Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания-Курултая РБ Эльвира Аиткулова.

Ранее инициативу поддержали коллеги и из других муниципальных телеканалов

«Вполне логично для управления конкуренции для более полной картины мнений в регионах, разыграть еще одну 22 или 23-кнопку, чтобы на этих кнопках могли бесплатно вещать другие каналы и принять в них участие. Муниципальные каналы, региональные каналы и так далее. Потому что чем больше государство даст возможности высказаться разным каналам, это будет реальная помощь в такое непростое время. Мы не просим субсидий, мы не просим денег, мы просим дать возможность равных условий на рынке на этом. Это было бы правильно», - рассказывает генеральный директор ТРК «Ариг Ус» (Бурятия) Андрей Левантуев.

Национальная ассоциация телерадиовещателей и агентство «Страна-онлайн», исследовав рынок регионального ТВ, пришли к выводу, что в среднем по стране 45% жителей регулярно смотрят программы местных телекомпаний. Причем, чем дальше регион от центральной части страны, тем больше внимания именно к местным новостям. Предпочтения в контенте телекомпаний в субъектах и муниципалитетах - новостям и информационным передачам 84%, 24% - сериалам, 19% - развлекательным передачам.

«Будем двигать эту идею дальше. Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин уже поддержал нашу инициативу. Также ее поддержал депутат Госдумы Сергей Боярский, который в прошлом году помог продвинуть историю с 21-ой кнопкой. Так что будем выходить дальше. Спасибо телеканалу "Вся Уфа", который очень активно этой темой занимается. НАТ с Вами, вместе мы сильнее!», - с уверенностью сказал генеральный директор НАТ Александр Широких.

Напомним, в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта, прошедшего в Санкт-Петербурге в начале апреля, журналисты из Уфы по аналогии с системой 21-ой кнопки в кабельных сетях, которая закреплена за региональными ТВ, предложили отдать 22-ую муниципальным телеканалам.

«Посмотрите, как на сегодня складывается ситуация. Мы договариваемся с кабельными операторами, чтобы наш сигнал поставлялся в ту или иную точку города. И каждый раз это индивидуальные истории договоренностей. Когда будет действовать закон Федеральный, то уже кабельные операторы, они по умолчанию будут осуществлять доставку нашего сигнала», - заключила директор МУП ПЦ «Вся Уфа» Алина Сулейманова.

Если инициативу поддержат, то кабельные операторы будут обязаны доставлять сигнал местных телеканалов до аудитории. Сегодня эти расходы полностью лежат на муниципальных каналах.

А вот местные новости - это то, что реально нужно людям.





3 мая