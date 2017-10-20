Митинг в защиту лимонария состоялся в Уфе

Во время акции ученые, студенты и политики рассказали горожанам о значимости учебно-опытного хозяйства.

На площади перед Дворцом спорта собралось более 300 человек. Люди разных возрастов выступают за сохранение уфимского лимонария.







По мнению собравшихся, строительство высотных домов вокруг территории лимонария негативно влияет на рост и развитие экзотических растений.





«Вокруг него уже высотки стоят. Ведь надо понимать, что необязательно парник с лимонами сносить для того, чтобы признать, что лимонарий сноситься. Достаточно рядом поставить высотки и экзотические растения от недостатка света сами просто уже перестанут быть теми растениями, которыми сегодня гордятся наши ученые», - говорит депутат Госсобрания – Курултая РБ Руфина Шагапова.

23 октября

Напомним, лимонарий существует в Уфе 27 лет. Сейчас в теплицах хозяйства растут более 500 видов растений, в том числе из Красной книги.