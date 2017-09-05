Многотонный грузовик протаранил ворота уфимской школы № 124

ЧП произошло сегодня ночью. Фото с места случившегося выложили в группе БашДТП.

По словам очевидцев, фура была припаркована на обочине дороги возле здания школы на Уфимском шоссе, 18. Ночью машина сорвалась с тормозов и начала двигаться. Грузовик протаранил ворота учебного заведения и въехал на территорию школы. Транспортное средство остановилось только после того, как машина застряла между двумя деревьями. Пострадавших нет.

В Черниковке на перекрестке улиц Кольцевой и Рыбакова примерно в четыре часа дня столкнулись «Дэу Нексиа» и скутер. По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу двухколесному транспорту и сбил его. В результате аварии скутерист получил ушибы и травмы.

За минувшие сутки в Уфе произошло 75 дорожно-транспортных происшествий. В трех из них пострадали три человека.









Фото: группа БашДТП

Пользователь: Ильдар Ишмаков

6 сентября