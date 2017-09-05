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Многотонный грузовик протаранил ворота уфимской школы № 124

ЧП произошло сегодня ночью. Фото с места случившегося выложили в группе БашДТП.

 

По словам очевидцев, фура была припаркована на обочине дороги возле здания школы на Уфимском шоссе, 18. Ночью машина сорвалась с тормозов и начала двигаться. Грузовик протаранил ворота учебного заведения и въехал на территорию школы. Транспортное средство остановилось только после того, как машина застряла между двумя деревьями. Пострадавших нет.

 

В Черниковке на перекрестке улиц Кольцевой и Рыбакова примерно в четыре часа дня столкнулись «Дэу Нексиа» и скутер. По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу двухколесному транспорту и сбил его. В результате аварии скутерист получил ушибы и травмы.

 

За минувшие сутки в Уфе произошло 75 дорожно-транспортных происшествий. В трех из них пострадали три человека.




Фото: группа БашДТП
Пользователь: Ильдар Ишмаков

 



Автор: Эрика Нажимова
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