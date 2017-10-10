«Молодежка ОНФ» запускает новый конкурс «Образ будущего страны»

В нём может принять участие любой гражданин России в возрасте до 35 лет.



В номинации «Эссе» участникам предлагается в письменной форме представить свое видение общественных и государственных институтов, новых моделей в экономике и социальной сфере, через 15-20 лет, которые смогут стать определяющими в ближайшем будущее. Что касается номинации «Креатив», то здесь участникам предлагается в творческой форме выразить свое видение того, как в будущем будут выглядеть разные общественные явления. Для участия в конкурсе необходимо отправить свою работу в адрес «Молодежки ОНФ» до 10 ноября. Отбор победителей будет проводиться в два этапа, включающих открытое голосование на сайте и оценку работ экспертным советом и жюри конкурса. В ходе первого этапа будет отобрано ТОП-50 работ - лауреатов конкурса, а по итогам второго этапа будут определены победители.





«Конкурс "Образ будущего страны" - это хорошая площадка для того, чтобы заявить о себе и реализовать самые смелые планы. Это - шанс получить бесценный опыт и уникальная возможность для саморазвития. Будущее страны - это молодёжь, и сегодня нам предлагают сформировать образ России, в которой будем жить мы. И какой она будет - зависит от каждого из нас. Не нужно ждать перемен, а нужно самому работать и менять мир к лучшему», - уверен координатор «Молодежки ОНФ» в РБ Рафаэль Хакимов.

10 октября