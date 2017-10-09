Молодые изобретатели планируют начать выпускать коптеры для спасателей и правоохранителей

Управлять беспилотником - увлекательное и модное в последнее время занятие для мальчиков. Особо любопытные пытаются этот дрон изготовить собственными руками. Такое изобретение стоит немалых денег, но для пытливых умов это - не преграда.



Этот гексакоптер практически готов к применению. Он способен взлетать на высоту до 3,5 тысяч метров, и поднимать грузы весом до 30 кг.



А пока устройство проходит тесты и испытания. Его разработчики - Марсель и Тимур сами изготовили "сердце" коптера - электронную плату, которая и отвечает за весь функционал гексакоптера.



Марсель Ахкамов разработал эту пластину из диэлектрика при помощи специальной компьютерной программы. После этого техники собирают из нескольких деталей тело дрона. Но даже это не самое сложное!



Управление этим гексакоптером происходит не с пульта, а с компьютера. Причем, человек прямо из дома может задавать траекторию движения дрона.



Сам гексакоптер изготовлен из легкого и прочного материала - карбона. Благодаря этому он может выполнять сложные задачи.



Если коптер благополучно пройдет тесты, то уже через месяц Марсель и Тимур планируют начать выпускать массово коптеры для спасателей и правоохранителей.

9 октября