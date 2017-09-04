Мощный ливень сегодня обрушился на Уфу

В мгновенье сильный дождь превратил проезжие части и тротуары в реки. Некоторые автомобили уходили в воду под самую крышу. Нелегко пришлось и пешеходам, людям буквально вброд пришлось пробираться сквозь лужи.Улица Бакалинская в мгновенье ушла под воду. На кадрах, которые прислали нам телезрители видно, что Вазовскую девятку накрыло под самую крышу. Бурлящая река сметает все на своем пути не щадя ни легковушки, ни внедорожники. Социальные сети буквально пестрят кадрами последствий осадков.
«Бригады, следуя по схеме расположения ливневых стоков, расчищают решетки и ливневые коллекторы. Все аварийно-диспетчерские службы города переведены в круглосуточный режим работы. По предварительной информации выпало 115 мм осадков, двумесячная норма за два часа», - комментирует начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического управления администрации Уфы Рената Салахова.
«С ухудшением погодных условий возросло количество звонков в информационно-диспетчерский центр Уфы, в основном жители обращаются по поводу подтопления дождевой водой проезжей частей и дорог, на данный момент не зафиксировано ни одного серьезного происшествия, ни аварийных отключений, ни падений деревьев, все обращения уфимцев передаются в городские службы для принятия соответствующих мер», - говорит начальник информационно-аналитического отдела МБУ «Служба спасения 112» Уфы Яна Калинина.