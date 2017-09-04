Мощный ливень сегодня обрушился на Уфу

В мгновенье сильный дождь превратил проезжие части и тротуары в реки. Некоторые автомобили уходили в воду под самую крышу. Нелегко пришлось и пешеходам, людям буквально вброд пришлось пробираться сквозь лужи.

«Бригады, следуя по схеме расположения ливневых стоков, расчищают решетки и ливневые коллекторы. Все аварийно-диспетчерские службы города переведены в круглосуточный режим работы. По предварительной информации выпало 115 мм осадков, двумесячная норма за два часа», - комментирует начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического управления администрации Уфы Рената Салахова.

«С ухудшением погодных условий возросло количество звонков в информационно-диспетчерский центр Уфы, в основном жители обращаются по поводу подтопления дождевой водой проезжей частей и дорог, на данный момент не зафиксировано ни одного серьезного происшествия, ни аварийных отключений, ни падений деревьев, все обращения уфимцев передаются в городские службы для принятия соответствующих мер», - говорит начальник информационно-аналитического отдела МБУ «Служба спасения 112» Уфы Яна Калинина.

4 сентября

Улица Бакалинская в мгновенье ушла под воду. На кадрах, которые прислали нам телезрители видно, что Вазовскую девятку накрыло под самую крышу. Бурлящая река сметает все на своем пути не щадя ни легковушки, ни внедорожники. Социальные сети буквально пестрят кадрами последствий осадков.А это улица Мингажева. От сильного ливня встал электротранспорт. Трамваи длинной вереницей выстроились один за другим.Это кадры из регпалаты. Вода бурлящим потоком, словно в фильме-катастрофе сносит все на своем пути. В «Ультре» подсчитывают убытки. По словам очевидцев, были закрыты все бутики на первом этаже, который буквально превратился в озеро. Затопило также парковку, люди оказались отрезанными от внешнего мира.По прогнозу синоптиков, в городе должно было выпасть порядка 10 миллиметров осадков - это 10 литров на 1 квадратный метр площади. На деле ливень оказался намного сильнее. Стоит отметить, что в республиканском МЧС предупреждали о шторме. Городские службы работают в усиленном режиме. Заблаговременно были очищены ливневые канализации.Как нам сообщили в службе спасения города, затруднительно назвать даже примерное количество обращений. Масштабы и размер ущерба уфимцам еще предстоит подсчитать.Городские службы призывают уфимцев и гостей столицы в часы непогоды быть внимательными на улицах столицы, не проходить в непосредственной близости от зданий, сооружений и рекламных конструкций, не парковать личные автомобили вблизи деревьев, соблюдать скоростной режим на дорогах.