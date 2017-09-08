Мужчина спас 15 человек во время потопа в Росреестре

Герой нашего времени - Юрий Жуков. Скромный и стеснительный. Мы несколько дней добивались с Юрием встречи, чтобы вместе с ним окунуться в тот день, когда был ливень, накрывший всю Уфу. Его заслуга в том, что он спас около 15 человек, в том числе двух детей. Неминуемая гибель могла настичь уфимцев в здании Росрестра, что по улице 50-летия СССР. Они не утонули лишь благодаря молниеносной реакции и слаженности действий героя нашего сюжета.

На этих кадрах отчетливо видно, с каким трудом люди выбираются из помещения Кадастровой палаты, которое расположено в здании Росреестра. В тот злополучный день, когда небеса выплеснули на головы уфимцев двухмесячную норму осадков, супруги Юрий и Анастасия обратились в госучреждение на улицу 50-летия СССР за консультацией. Приехали они до дождя и вот в какой-то момент под ногами побежали ручьи. В считанные секунды вода заполнила помещение.





«Когда уже подошли к выходу, вода пошла сильнее, начали ломаться стены и когда последние люди выходили, вода была в зале по пояс», - говорит Юрий Жуков.

Когда Юрий и Анастасия рассказывают историю того дня, кажется что все было долго, как в кино. На самом деле от начала затопления помещения и до решения Юрия разбить стекло, чтобы выбраться, прошли считанные минуты.

Ситуацию усугублял еще и тот факт, что среди заложников этого помещения оказались двое маленьких детей - один грудного возраста.





«Ребенка спрятали в самую середину, люди сразу организовались, паники не было, любая паника - она бы передалась всем нам», - рассказывает Анастасия Жукова.



Каким-то чудом одна из декоративных плиток оказалась плохо приклеена. Ей то и воспользовался Юрий Жуков, разбив стекло и проложив таким образом путь наружу для 15 человек.



Скорость, с которой действовали в этой ситуации Юрий и остальные пострадавшие, помогла им остаться в живых. Потоки воды безжалостно выбивали толстые стеклопакеты, вымывали тротуарную плитку, вырывали куски асфальта.



Все невольные заложники помещения Кадастровой палаты благополучно выбрались. Юрий, конечно, пострадал, у него оказались сильно порезаны руки - ладонь на правой, и локоть на левой. Также пришлось зашивать рану на ноге. В свои 40 лет Юрий с женой Анастасией оказались впервые замешаны в такой истории со стихией. Они пережили сильнейший шок. Сейчас Юрий на больничном, по месту работу, а он специалист по установке дополнительного оборудования в одном из уфимских автосалонов, отнеслись к его ситуации с пониманием. Правда, когда он снова сможет вернуться к работе пока не известно.

8 сентября