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Мы приглашаем в нашу команду новых активных народных корреспондентов

Стать им очень просто - необходимо лишь следить за тем, что происходит вокруг и не забывать снимать все на камеру своего телефона. Сообщения с видеозаписями и фотографиями мы принимаем в приложении «Ватсап». На этой неделе их было особенно много.

Экран планшета службы новостей "Всей уфы" как окно в кипящую жизнь большого мегаполиса. Мы знаем все - что происходит в той или иной точке города.

Видим все это глазами наших народных корреспондентов. Команда поставщиков информации "Всей Уфы" уже очень большая и продолжает пополняться с каждым днём - в списке контактов постоянно появляются новые номера.

Чаще всего поводом для того, чтобы взять в руки камеру становится проблема. В одиночку бороться всегда сложнее и мы готовы стать помощниками для вас в решении любых задач. И когда дело касается коммунальной проблемы.

И когда наши народные корреспонденты берут инициативу в свои руки и готовы стать контролерами, чтобы изменить жизнь в городе к лучшему. Так, например Ольга Байбурина. Женщина не раз делала замечания соседям, чтобы те не нарушали общественный порядок во дворе.

Ко всем ей просьбам нарушители оставались глухи и тогда Ольга решила привлечь к борьбе за порядок зрителей столичного телеканала.

О том, чем заканчиваются выезды корреспондентов по тем адресам, которые описываются в сообщениях «Ватсапа» мы ежедневно рассказываем в выпусках столичных новостей. Те информаторы, от кого мы чаще всего получаем видео-новости, получают от телеканала подарки.

Но основная цель - почему люди готовы делиться своими наблюдениями со «Всей Уфой» - конечно же не подарки. В первую очередь это желание сделать родной город ещё удобнее и комфортнее для проживания. Иногда это просьбы о помощи. Мы слышим и видим каждого. Записывайте номер: 89273461111. Будем вместе писать историю жизни нашего общего дома, будем вместе бороться за его благосостояние.




Автор: Наталья Ярина
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