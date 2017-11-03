Мы продолжаем принимать сообщения от народных корреспондентов нашего города

Новости "Всей уфы" с их помощью становятся полным обзором происходящих в городе событий. В ленте сообщений мессенджера каждый день появляются новые номера, а значит наша команда увеличивается.

Что происходит в городе прямо сейчас, в эту минуту? Узнать очень просто - в помощь современные технологий. Приложение «Ватсап» сейчас есть практически у каждого на смартфоне. С его помощью обмен видео и фотоматериалами происходит мгновенно. Схема проста - заметили что-то интересное - снимаете на камеру, нажимаете кнопку "отправить" и всё то, что наблюдаете в этот момент вы, смогут увидеть все уфимцы - зрители столичного телеканала.



В ленте сообщений приложения «Ватсап» службы новостей «Всей Уфы» много сообщений. Ежедневно по нескольку десятков. Это видеонаблюдения об интересных событиях, которые происходят вокруг.



Это видео о том, как на одной из улиц нашего города грузовик потерял равновесие и на проезжей части оказались килограммы томатов.



А вот сообщение Ольги Пермяковой стало поводом для съемок сюжета для столичных новостей. Женщина рассказала как недавняя обновленная разметка на улице первомайской стала препятствием для местных жителей, чтобы они могли спокойно заезжать к себе во двор.



Журналист Эрика Нажимова побывала на месте событий. О происходящем мы рассказали в

недавних выпусках, надеемся, что совместными усилиями с администрацией района и всех ответственных инстанций, нам удастся добиться компромисса, и избавить жителей улицы от вынужденных нарушений правил дорожного движения.



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3 ноября