Мы ждем ваши новости по WhatsApp

Благоустройство города и ЖКХ - вопросы на эти темы поступают от телезрителей на ватсап. Мы принимаем новости от уфимцев на номер: 8-927-346-11-11.

Предлагаем сохранить его в своих смартфонах. И если вы стали свидетелем происшествия, интересного события или чего - то необычного, присылайте нам фотографии и видео из любой точки города. Авторы лучших новостей получат подарки. Номер для связи: 8-927-346-11-11.

Информация на ватсап редакции телеканала «Вся Уфа» поступает не только из Уфы, но и Башкортостана. Так, телезритель из Ишимбайского района обратился с темой по паевым землям, который с 2013 года до сих пор не получил место для постройки дома. Возле гимназии №105 в Черниковке в луже плавают утки, пишет уфимка. Большая часть сообщений - темы ЖКХ и благоустройства. В частности, об огромной луже на пути к подъезду дома №3 по улице Вострецова пишет другая наша телезрительница. Информацию редакция телеканала «Вся Уфа» перенаправила в ЖЭУ №30, где пообещали принять меры.





«У муниципального канала «Вся Уфа» появился канал связи дополнительный с горожанами, горячая линия - это номер на ватсап, на который может любой прислать свое сообщение, какую-то новость о том, что происходит в городе. Мы оперативно сотрудничаем и вся информация, которая поступает на эту линию она передается в муниципалитет и те вопросы, которые будут требовать острого реагирования обязательно будут нами приняты», - заверила заместитель начальника информационно-аналитического управления - пресс-служба администрации Уфы Лада Семенова.

Если вы стали свидетелем происшествия, интересного события или чего-то необычного, присылайте видео из любой точки города. Авторы лучших новостей получат подарки. Номер для связи: 8-927-346-11-11. Подчеркиваем, что номер работает только на прием сообщений, НО НЕ ЗВОНКОВ.

20 апреля