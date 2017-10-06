На баланс «Уфаводоканала» перешла канализационно-насосная станция в Черкассах

Прежний владелец объекта - компания «Транснефть» выделила 50 миллионов рублей на модернизацию очистного сооружения. Результат сотрудничества бизнеса и городской службы сегодня оценил Ирек Ялалов.

Здание грубой очистки канализационных стоков, так называемый отстойник и насосная станция. Все будто еще сверкает новизной. И трудно поверить, что совсем недавно здесь все было иначе.



Год назад здание было настолько обветшалым, что приходилось его подпирать. Было принято решение, что объект не подлежит восстановлению, поэтому все, что было на территории, снесли. И на месте построили новую, современную канализационно-насосную станцию.



Насосная станция, построенная еще в 1962 году, представляла угрозу для экологии - в любой момент стоки могли попасть на открытую местность. До 2016 года объект принадлежал «Транснефти». Когда встал вопрос о том, чтобы передать его на баланс муниципалитета, компания выделила 50 миллионов рублей на полную реконструкцию.





«Мы понимаем, что данный поселок когда-то был построен нами. И как социально активный бизнес подошли к этому вопросу. Постарались все решить достойно», - говорит генеральный директор АО «Транснефть-Урал» Тимур Безымянников.

Случаев, когда объект инфраструктуры из частных рук передается городу, в Уфе немало. В теории, они должны переходить на баланс муниципалитета в исправном и благоустроенном состоянии. Однако на практике, это скорее исключение, чем правило.





«К сожалению, в основном бывает так, что промышленные предприятия, бизнес-структуры, просто бросают объекты или передают их в аварийном состоянии. И потом приходится очень много средств извлекать из бюджета специализированных предприятий, таких как «Уфаводоканал», УИС, для того, чтобы восстановить эти сети, эти объекты. А здесь компактная, маленькая, современная станция, которая обеспечит качественный прием сточных вод. И дальнейшую его утилизацию», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



После реконструкции насосная станция полностью автоматизирована. Управлять и следить за его работой с диспетчерского пункта «Уфаводоканала» будут дистанционно. Модернизация предполагала и замену части сетей в поселке Новые Черкассы.





«Помимо насосной станции, здесь выполнен ремонт сетей внутридворовых порядка одного километра. 1,6 километров было построено напорного коллектора, 300 метров водовода было построено. То есть, был проведен комплекс мероприятий, для того, чтобы передать эти объекты в муниципальную собственность», - рассказывает генеральный директор МУП «Уфаводоканал» Аскар Файзуллин.



Кроме того, увеличилась производственная мощность. При возможности перекачивать до 1400 кубов сточных вод, сейчас перерабатывается в два раза меньше - 630. Это позволяет не нагружать сети, а значит и снижает риск возникновения аварий.

6 октября