На дорогах Уфы до 30% «поклонников летней резины»

О необходимости "переобуть" железного коня напомнили и в городской Администрации. Ирек Ялалов подчеркнул, что нередко именно летняя резина становится причиной затруднения движения, заносов и выездов на встречную полосу.

«Еще раз обращаюсь к уважаемым уфимцам: меняем резину на зимнюю специализированную. Сегодня специально когда ехал, посмотрел за дорожным полотном. Сразу людей видно, кто едет на зимней резине, кто на летней резине. Вы понимаете, что у нас в городе, на наших дорогах – 30% камикадзе? Они и создают эти аварийные ситуации», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Коммунальные службы начали работу в четыре часа утра. Сложные участки отсыпали песком. Ирек Ялалов отметил, что город к предстоящей зиме готов, техники для зимнего содержания столицы достаточно.





«На текущее содержание города, без учета аномальных снегопадов, которые были в прошлом году 12 дней подряд, у нас техники достаточно. Естественно, если повторится такое аномальное явление, как в прошлом году, будут определенные затруднения, но еще раз я подчеркиваю: в прошлом году в разгар снегопадов мы не допустили ни одной аварийной ситуации на инженерных коммуникациях, четко сработали все энергетические компании, ресурсоснабжающие компании, везде нормально функционировали школьные, дошкольные учреждения, больницы, поликлиники», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

24 октября