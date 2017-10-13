На "Формирование городской среды" в 2018 году в республике выделят около одного миллиарда рублей

Такой же объем средств был освоен в этом году. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции, посвященной первым итогам реализации проекта.Цыплят по осени считают. Так и с подведением итогов программы "Формирование городской среды". Уже когда все работы на финишной прямой, можно подвести черту: проект в республике реализуется удачно. Удалось благоустроить даже больше дворов, чем планировалось.
«Первоначально в программе в правительстве у нас присутствовало порядка 380, но в результате проведенных конкурсных процедур и полученной экономии, мы пришли с этим проектом, число выросло до 401», - говорит зам. премьер-министра правительства РБ Николай Хорошилов.
«10 числа прошли общественные слушания в Госдуме. И там отмечалось, что республика Башкортостан по активности населения по участию населения в реализации проекта занимает одно из лидирующих положений», - комментирует депутат Госсобрания-Курултая РБ Ирек Нигматуллин.