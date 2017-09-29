На форуме малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС обсудили молодежное предпринимательство

Молодежное предпринимательство – основной вектор бизнес-сотрудничества на пространстве ШОС БРИКС. Эта тема в обсуждении делегатов стала сегодня главной на форуме.

«На каждой специальности преподается курс и это не отвлеченные лекции, это действительно 20-15 полезных лекций, которые помогают вооружить молодого человека конкретными знаниями, очень интересный бизнес-инкубатор, которые не просто работают на выделение грантов, а помогают и дают конкретные знания», - комментирует первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

29 сентября

Двухдневное мероприятие объединило свыше 1000 делегатов из 47 регионов России и 13 стран, включая Белоруссию, Бразилию, Германию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Латвию, Россию, Таджикистан, Турцию и ЮАР. Главная тема сегодня - молодежное предпринимательство. Именно юное поколение сейчас под прицелом бизнеса. На него делается ставка. Так Олеся Тетерина, заместитель Директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации считает, что растить бизнес-поросль приходится по сути в чистом поле, с нуля.Вовлекать молодежь в бизнес процессы - вот главный посыл второго дня форума. Для этого создаются так называемые инкубаторы, это специализированные площадки для взаимодействия, где молодое поколение предпринимателей - учатся, общаются, создают продукт, работают над проектами. Кстати, в Уфе такой инкубатор успешно функционирует на базе Башкирского государственного университета, каждый желающий может стать его резидентом.Главная задача заключается еще и в том, что поддержка малого предпринимательства не должна быть ни в коем случае сокращена. Важно, чтобы молодежь научилась разрабатывать концептуальные, разумные предложения.Инициативы поддерживаются на уровне правительства республики, что несомненно сказывается на развитии молодежного предпринимательства.Эта поддержка не случайна ведь и Глава республики Рустэм Хамитов уверен, что пришла пора «менять менталитет предпринимателей в том числе, засоренность, идеологию колеи. Нужно показывать готовность властей, государства, регионов помогать малому бизнесу». И в первую очередь ставку делают на молодежь.