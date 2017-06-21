На круглом столе в Уфе обсудили проблемы экологии

Какие законы нужно принять, чтобы в республике появились геопарки? В год экологии, которым объявлен в нашей стране 2017, такие вопросы как никогда актуальны. Над их решением думали ведущие специалисты в этой сфере в ходе научно-практического круглого стола, который состоялся в Уфимском юридическом институте МВД.



Для участия в этом круглом столе его участникам не понадобилось покупать билеты на поезд и на самолёт. Обмен мнениями происходил в режиме онлайн. Представители институтов МВД из Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Казани, Санкт-Петербурга обсудили проблемы загрязнения окружающей среды и противодействия экологической преступности. Значительное внимание участников круглого стола привлёк опыт башкирских коллег.



Одним из наиболее видимых индикаторов негативного воздействия на окружающую среду является гибель пчёл. Национальное достояние Башкортостана - бурзянская порода - тоже несёт потери. Одним из решений проблемы может стать расширение границ Бурзянского заповедника. Сейчас, по оценкам ученых, здесь насчитывается пять тысяч чистопородных семей. Еще пара десятилетий, и "бурзяночка" исчезнет. Правда, свою роль здесь играет и ещё один фактор - смешение с другими породами. Нужно принимать срочные меры по защите бурзянской пчелы и по охране башкирского пчеловодства в целом - отметили участники круглого стола.



Ещё одним путём решения целого ряда вопросов в сфере экологии является создание геопарков на территории Башкортостана. Первая такая территория может появиться в Салаватском районе. Всего же не северо-востоке нашего региона насчитывается 31 особо охраняемая природная территория.



Между тем, такие живописные уголками природы могут многое поведать о геологическом прошлом нашей планеты. А ещё - сыграть значительную роль в экологическом воспитании наших сограждан. Впрочем, дело не только в воспитании. Законы также должны способствовать дружелюбному поведению по отношению к природе - отметили участники круглого стола. Они обсудили ряд инициатив, которые могли бы стимулировать более экологичные способы сбора мусора, а также развитие процессов сортировки отходов в больших городах.

Булат Терегулов, Айна Ахмадеева.

21 июня