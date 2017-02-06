На «Медиакаток» пришли сотни уфимцев

Танцы, мастер-классы, конкурсы, общение с медиаперсонами на льду. Грандиозное событие «Медиакаток» на Гостином дворе состоялось. Сотни уфимцем стали частью большего праздника. Жители города смогли покататься на коньках вместе со Звездами телеканала «Вся Уфа», школы телевидения «Телешко» и артистами театра оперы и балета.



Старт дан. Наша телекомпания совместно со школой телевидения "Телешко" встретились с уфимцами на катке Гостиного двора. Впереди гостей «Медиакатка» ждет большая развлекательная программа, катания со звездами и много подарков.



Людей сюда манят не только звонкие голоса ведущих. Сама площадка оформлена в яркие цвета. С задачей создания здесь атмосферы праздника наши друзья из компании Арго справились на отлично.



В одном из конкурсов уфимцев проверили на знание проектов и истории нашего канала. Как оказалось, столичное телевидение «Вся Уфа» многие зрители знают от и до. За правильные ответы награда - билеты на зимнюю сказку в театр оперы и балета. Те, кому не достались подарки, смогли насладиться песней в исполнении артистов прямо на льду.





Театр детских представлений "Мэри Поппинс" покорил уфимцев своим ярким исполнением саундтрека к мультфильму "Холодное сердце".



И это были не все сюрпризы. Параллельно с развлекательной программой, проходил кастинг на бесплатное обучение в «Телешко». Из десятка претендентов телешкольники выбрали двух самых талантливых. Счастливыми обладателями сертификатов стали Карина Насырова и Илья Кузнецов.





«Надеюсь, что это будет такая традиция общегородская между нашими юными журналистами и известными журналистами. Мы вместе будем проводить подобный праздник каждый год», - надеется директор детской школы телевидения «Телешко», организатор "Медиакатка" Рустем Аднабаев.



В такой морозный день угощения от полковника Сандерса оказались как нельзя кстати.





«Сюда пришло очень много замечательных гостей, почетных, звездных гостей. Канал «Вся Уфа», сеть ресторанов «KFS” устроили замечательных праздник под названием «Медиакаток». И я думаю, что сегодняшний день — это лучшие выходные в нашем городе», - говорит полковник Сандерс.



Пока одни лакомились горячими угощениями, другие в этой время репетировали флешмоб.



Принять участие в флешмобе смогли самые опытные, а для начинающих - мастер-классы. Причем провели их настоящие профессионалы из федерации фигурного катания на коньках республики. Александр Макаренко на льду впервые. Пока на неосвоенном спортивном снаряде он чувствует себя неуверенно. Конечно, до акселей и вращений ему далеко. Однако, благодаря профессионалам за день успел познать азы этого вида спорта, признается молодой человек.



Конкурсы, песни, танцы на льду проводят в Уфе не часто. Наш «Медиакаток» на Гостином дворе привлек сотни желающих принять участие в масштабном празднике. А это значит, что у события, возможно, будет продолжение. Потому что Уфа любимый город.











Гульнара Ситдикова

6 февраля