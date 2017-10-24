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На Международном салоне образования в Уфе открылись дискуссионные площадки

На Международном салоне образования в Уфе открылись дискуссионные площадки

В Уфе сегодня изучили тему эффективных коммуникаций в воспитании и роль олимпиады в обучении школьников. Дискуссионные площадки работают на международном салоне образования.

 

Мероприятия деловой программы направлены на специалистов образовательных организаций и родителей. Посетителей заинтересует выставка современных технологий, школьники могут узнать у представителей приемных комиссий о предстоящей кампании нового учебного года.

«Родители нигде не учатся быть родителями, а на сегодняшний день, когда все меняется очень быстро, невозможно, не улавливая самому тренды, направлять как-то своего ребенка», - уверена президент РОО "Продвинутые родители" Ирина Банникова.


«Хотел обратиться ко всем учителям, ребятам, родителям, участвуйте в олимпиадах, решайте интересные задачи и успех к вам придет, самое главное найти ту область в которой вы талантливы, вы начнете работать и у вас все получится», - добавляет директор московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко.



Автор: Светлана Назирова
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