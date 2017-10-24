На оперативном совещании в муниципалитете подвели предварительные итоги капитального ремонта дорог

Можно ли наносить дорожную разметку в дождливую погоду и как можно узнать, на какую из штрафстоянок был эвакуирован ваш автомобиль? Эти и другие темы обсуждали сегодня на оперативном совещании в столичной администрации.

Предварительные итоги капитального ремонта дорог подвели сегодня на оперативном совещании в муниципалитете. В столице отремонтировано 30 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 67 километров. Сроки ремонта сдвинулись из-за дождливого лета, но сейчас работы находятся на завершающей стадии.





«Фактическое выполнение по данной программе составляет 95-97%. На сегодня идут приемо-сдаточные испытания», - говорит начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) Администрации Уфы Радмил Муслимов.



Ирек Ялалов отметил, что этот год стал прорывным в плане использования новейших технологий при строительстве и ремонте дорог. К примеру, укладывать асфальт или наносить разметку можно и в перерывах между дождями - специальная машина высушит дорожное полотно.





«На сегодня все подрядные организации города обеспечены соответствующими оборудованиями. Дело за малым – каждый работник должен относиться к своим обязанностям добросовестно, необходимо, чтобы качество дорожного полотна соответствовало современным требованиям», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



Еще одна дорожная тема - борьба с неправильно припаркованными машинами. В этом году в Уфе эвакуировано 26 тысяч транспортных средств. Узнать об эвакуации владельцы автомобилей теперь смогут с помощью смс. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте уфа-парковка.ру.





«Все граждане, которые зарегистрировались, имеют возможность при эвакуации транспортного средства мгновенно получить смс-оповещение, которое позволит им оперативно выйти и, если нарушили ПДД, на месте оплатить погрузочно-разгрузочные работы и на месте забрать транспортное средство», - рассказывает директор МБУ "По благоустройству и содержанию автопарковочных мест" Уфы Владимир Петров.

Также на оперативке подвели итоги программы благоустройства дворов, основанной на местных инициативах. В Орджоникидзевском районе Уфы благоустроено 38 дворов. Стоимость работ составила 82 миллиона 160 тысяч рублей. Были расширены дороги, созданы дополнительные парковочные места, установлено освещение, спортивные площадки, спилены ветхие деревья.





«Одним из нововведений выполненного ремонта было то, что жители сами активно участвовали в благоустройстве своих дворов и имели возможность следить за ходом ремонта в режиме онлайн», - сообщает Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин.

Ирек Ялалов напомнил о том, что вместо одного срубленного дерева необходимо сажать, как минимум, три, причём это должны быть крупномеры. Что же касается создания дополнительных парковочных мест, то нередко старшее поколение бывает недовольно асфальтированием придомовой территории, в то время как молодежь жалуется на то, что негде оставить машину. При решении спорных вопросов, отметил Глава муниципалитета, нужно учитывать мнение самих жителей и стараться найти компромисс.





24 октября