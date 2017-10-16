На предприятии ОДК-УМПО с рабочим визитом побывала делегация столичного муниципалитета

С рабочим визитом Глава администрации Уфы Ирек Ялалов, его заместители и руководители районных администраций посетили предприятие ОДК-УМПО.

Это не космонавт, а человек, который других делает ближе к небу. Так происходит аргоновая сварка двигателей самолетов в обитаемой камере "Атмосфера-24". Полная герметичность и уникальный состав примесей используемых для работ обеспечивает прочность сердца будущего лайнера. Условия тяжелые, а потому в камере работники могут находиться не больше 4,5 часов в день. А в соседнем цехе не менее ответственный и кропотливый труд. Окончательная ручная сборка двигателей.





«Работает порядка 1000 человек. Проводится чисто ручная сборка. Никаких механических воздействий здесь не производим», - говорит зам. начальника сборочного цеха ОДК-УМПО Антон Курач.



А это макеты всех собираемых в цехе дивгателей-СУ-27,30,34 и 35. Так как сборка ручная, не исключается человеческий фактор. Если работник сомневается в правильности установки каких-то элементов, всегда можно свериться с образцами.



Слышите знакомый гул двигателя? Так, в работе испытывают сердца железных птиц. На проверку одного изделия уходит 3-4 суток и 70-80 тонн топлива. Испытание проходят на различных режимах, в том числе и на полном форсаже. Результаты фиксируют сотни датчиков. С работой этих цехов познакомилась делегация столичного муниципалитета.





«Всего 4 страны в мире могут производить, порядка 10-12 городов мира могут себе позволить. И мы находимся в этом почетном списке. И почему сегодня большой делегацией приехали. Это делается и в том числе, чтобы повысить патриотизм наших чиновников, которые отвечают за привлечение инвестиций в экономику города», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



Кроме того, участники рабочей поездки побывали и в комплексе, где производят двигатели для новейшего отечественного пассажирского лайнера магистрального самолета 21-го века - МС-21, и в центре прототипирования. Но так как УМПО стратегический объект, это осталось за кадром.





«Сегодня мы показали небольшую толику наших новых технологий, наших уникальных технологий. И на самом деле мы делаем это для того, чтобы в городе знали то, чем мы занимались и передавали это, как говорится, из уст в уста, из уст в уши друг другу. Есть чем гордиться», - рассказывает управляющий директор ПАО "ОДК-УМПО" Евгений Семивеличенко.



Закончилась рабочая поездка экскурсией в музей Уфимского моторостроительного производственного объединения. В декабре на предприятии отметят 110-летие со дня рождения Михаила Ферина - легенды ОДК-УМПО. Сейчас в музее готовят экспозицию, которая будет доступна для всех желающих.





16 октября