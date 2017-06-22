На ремонт дороги по улице Жукова дают гарантию

Ремонт улично-дорожной сети в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" продолжается. Сегодня он проходит на улице Маршала Жукова.

Для реализации проекта городом были привлечены федеральные средства. Покрытие будет состоять из слоя асфальто-бетона и полимерно-битумного вяжущего, щебень используется только для базы, что увеличит срок эксплуатации дорожного покрытия.





«На сегодняшний день выполняются работы по укладке выравнивающего слоя, потом будет выполняться верхний слой покрытия. Работы ведутся по гарантии. Гарантию подрядчик будет нести в течение четырёх лет. Все замечания, все что будет случаться с покрытием, всё будет устранять. Управление по строительству и ремонту дорог и администрация города Уфы автолюбителей просит с пониманием отнестись к временным неудобствам», - говорит заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы Рустем Хамитов.

22 июня

Чтобы быть в курсе дорожной ситуации и планировать свой маршрут, жителям Уфы предлагают использовать интерактивную карту, где ежедневно обновляется информация о месте проведения ремонта. Она находится на сайте городской администрации в разделе "карты".