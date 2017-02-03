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На рынке компьютерных услуг появились мошенники

В Уфе появляется все больше служб компьютерной помощи. Но судя по количеству звонков в нашу редакцию, некоторые из их клиентов недовольны качеством оказанных услуг.


Уфимская пенсионерка Валентина Галанова - уверенный пользователь персонального компьютера. Но устанавливать самостоятельно принтер пенсионерка не умеет. Поэтому, найдя в почтовом ящике объявление об оказании компьютерной помощи, да ещё - с привлекательной скидкой, она набрала указанный номер. Огромным плюсом для нее было то, что мастер мог приехать на дом.

Диспетчер службы ремонта компьютеров пообещал, что установка принтера будет стоить всего 450 рублей. Но на деле сумма превысила изначальную в 10 раз, в связи с оказанием дополнительных услуг, о которых бабушка не была предупреждена. А после ухода специалиста, недавно купленный компьютер и вовсе перестал работать. В офисе фирмы Валентине Александровне пообещали восстановить ноутбук. Правда, процесс занял 3 месяца.

«В рассматриваемом случае имеется нарушение закона о защите прав потребителей. И в данном случае следует прежде всего обратиться в саму организацию, с претензией что нарушены права потребителя. В том случае, если организация добровольно не выполнит надлежащие обязанности, в этом случае уже есть возможность обратиться в муниципальные органы, которые занимаются защитой прав потребителей», - говорит доктор юридических наук Динара Миннигулова.


Так что, найдя визитку в своём почтовом ящике, возможно, стоит навести справки об организации, и даже в случае позитивных отзывов озаботиться хотя бы заключением официального договора.


Дамир Вахитов

 



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