На стадионе "Строитель" разбили 11 машин

Настоящие автомобильные войны прошли на стадионе "Строитель" - разбили сразу 11 машин. К счастью речь не о разборках уфимских водителей, а об относительно новом для башкирской столицы шоу под названием "Автобои на выживание". Смысл прост - пилоты на специально оборудованных машинах пытаются нанести друг на друга максимальные повреждения ради крупного денежного приза. Побеждает тот, чье авто последним сохранит способность хоть как-то передвигаться.

Рев моторов оглушает стадион "Строитель". Пилоты - они же современные гладиаторы, за рулем болидов на скорости таранят друг друга не щадя ни себя, ни автомобили. Побеждает в боях на выживание не тот, кто первым придет к финишу, его тут просто нет, а пилот, чья машина после 20-минутной мясорубки еще останется на ходу. Это требует и отличной спортивной формы и навыков экстремального вождения.





«Здесь можно свободно совершать аварии, на дорогах так не получается, наоборот стараешься избежать, даже если ты прав. Здесь что хочу - то и делаю», - говорит участник автобоев на выживание Константин Фомин.



Здесь нет никаких правил, только джентльменские соглашения - не атаковать лоб в лоб и не бить в дверцу где сидит водитель. Случаются и казусы, но пилоты уверяют, что в адреналиновом запале ничего не чувствуют.





«Машины, которые идут в утилизацию, на них водитель становится чемпионом, то есть буквально на металлоломе. Машины бьются не на дорогах, а все происходит на стадионе, на закрытой площадке в рамках джентльменского поведения, но все-таки они бьются», - комментирует организатор автобоев на выживание Алексей Решетников.



Автомобильный ряд разнообразием не балует. Колошматят друг друга в основном Волги и Москвичи. Их выбирают из-за крепкого кузова. Команды постарались отличиться - дизайн тюнинга подчеркнуто минималистический, все лишнее сразу отвалится.



В перерывах между боями - короткие питстопы. Это, конечно, не конюшня королевских гонок Формула-1, но работают мастера так же быстро и четко. Никакого волнения, все знают свои задачи.



Лом, болгарка, кувалда и крепкое слово, и вот из металлического хаоса вновь проступают очертания Волги. Задача гонщиков максимально сберечь морду, чтобы остался жив мотор, не заглох и не закипел. Получается не всегда, а следующий раунд не за горами.



Многих поражает, что эти автомобили вообще ездят, ведь их искали на свалках. Брали те, которые уже не жалко разбить. Каждый такой болид обошелся примерно в 100 тысяч рублей, включая усиления бамперов, установку каркаса безопасности и легкий гоночный тюнинг.



Чтобы максимально облегчить машину, с нее снимают все лишнее. Интерьер салона более чем спартанский. Кнопка зажигания - вот и все, никакой торпеды. Аккумулятор выносится в кабину, чтобы водитель мог максимально быстро обесточить автомобиль и избежать возгорания и здесь же бензобак на 10 литров, больше просто не надо.



Эти болиды - штучный товар, точнее одноразовый и проигравшим и победителям одна дорога, в утиль.



К концу автобоев на выживание на ходу осталась лишь пара машин, остальных словно поверженных гладиаторов уносят с арены на свалку под аплодисменты публики. Чем не пример позитивной утилизации отечественного автохлама?

18 сентября